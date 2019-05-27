Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-27T16:19:56+03:00

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В понедельник, 27 мая, глава Челябинской области Алексей Текслер встретился с руководителями крупнейших предприятий региона. Это его первая встреча с представителями крупного бизнеса. Цех белой металлургии «Высота-239» главе региона понравился. Он назвал его лучшей площадкой для встречи с промышленниками и предпринимателями.

В своем выступлении Текслер назвал Челябинскую область регионом с крепкой экономикой. У нас нет месторождений нефти и газа, но по валовому региональному продукту мы на 12 месте в России. Пять последних лет увеличился налог на прибыль: с 17,5 млрд руб он вырос в три раза.

Но индекс промышленного производства сокращается. По уровню зарплат Челябинская область на 36 месте в стране. Пять лет кряду в области сокращаются реальные располагаемые доходы населения. Причем в последние три года растет разрыв зарплат в нашей области с зарплатами по стране.

— С точки зрения людей получается следующее: финансовые ресурсы есть — соразмерных инвестиций в социальную сферу, роста доходов граждан — нет. Мы это, кстати, наблюдаем на примере снижения денежной массы, поступающей в розничный оборот, в оборот реальной экономики. Сжимается торговля и рынок услуг. Создается ощущение, что регион не развивается в социальном плане, и мы наблюдаем отток жителей, — сказал Текслер.

И подчеркнул: уезжают больше молодые, активные, талантливые и перспективные. Значит, перед регионом стоит еще одна задача - заинтересовать молодых жизнью на малой родине:

— Нужно, чтобы люди видели, что здесь – в нашей области – есть смысл жить и работать, связывать с регионом будущее. Для этого, коллеги, хочу обратить внимание, необходимо ваше участие в социальных инвестициях. Нужно не только зарабатывать в регионе, но и вкладывать в него.

ИСТОЧНИК KP.RU