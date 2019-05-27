Жителя Челябинской области выдворили из Азербайджана, чтобы судить за убийство десятилетней давности

СЕГОДНЯ 17:19 2019-05-27T17:19:37+03:00

Спрятаться от правосудия убийце не удалось даже в другом государстве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только сейчас его удалось разыскать и взять под стражу

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Следствие поставило точку в уголовном деле убийцы, который десять лет скрывался от правосудия в другом государстве, сообщает пресс-служба СУ СК России по Челябинской области.

— Еще в 2009 году обвиняемый убил человека. Распивая спиртные напитки в одной из квартир города Касли, он ввязался в ссору со своим собутыльником и нанес ему несколько ножевых ранений, — уточняют в пресс-службе.

Кто убийца, гадать не пришлось: нашлись свидетели и улики. Но задержали преступника только спустя десять лет. Мужчина был объявлен в международный розыск и задержан на территории Азербайджана. После этого в соответствии с международно-правовыми договорами его экстрадировали в Российскую Федерацию.

Следствием собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU