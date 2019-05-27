За одного налима рыбак из Челябинской области отработает 240 часов на государство
Жителя Увельского района наказали за незаконную ловлю рыбы на льду озера Тургояк, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
— В марте 2019 года, находясь в акватории памятника природы озера Тургояк, мужчина прорубил лунки и установил рыболовные снаряды, которые отнесены к запретным орудиям истребления на водных объектах рыбохозяйственного значения, — замечают в пресс-службе.
Рыбак успел поймать одну рыбу — налима. И был задержан на месте преступления сотрудниками полиции.
Мировой суд приговорил 46-летнего рыбака к обязательным работам. Мужчине придется трудиться 240 часов без зарплаты на пользу государства.
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ИСТОЧНИК KP.RU