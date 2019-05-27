За депортацию из России иностранка заплатит 50 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 18:01 2019-05-27T18:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Советский районный суд вынес приговор 38-летней гражданке Таджикистана, которая, опасаясь депортации из России, предложила взятку сотруднику ФМС, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

— Женщину задержали на территории торгового комплекса, где она торговала продуктами. У иностранки не оказалось разрешения на временное проживание в России. После этого ее должны были депортировать из страны. Однако женщина решила откупиться и передала сотруднику ФМС взятку — 20 тысяч рублей, — говорят в ведомстве.

Но сотрудник полиции не стала брать подношение, а составила на гражданку Таджикистана еще один протокол. В итоге женщину наказали дважды: оштрафовали на 30 тысяч рублей за дачу взятки (сама взятка в размере 20 тысяч рублей при этом была конфискована), а потом выдворили из России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU