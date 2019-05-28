Жители Челябинской области прославили в Интернете идеального таксиста в белой рубашке
Одного из таксистов Озерска за внешний вид прозвали «перевозчиком». Герой одноименного фильма также всегда садился за руль в белой рубашке и брюках.
У южноуральского водителя черного автомобиля Lifan в машине всегда чисто, играет спокойная музыка. А сам он вежлив с пассажирами и не гоняет.
— Вызвала такси. Была очень удивлена, когда села в машину. Нет слов. Спасибо. Да простит меня водитель за фото — не удержалась, — написала жительница Озерска и выложила снимок в соцсети.
— Да он родился в рубашке — пошутила подписчица группы «Подслушано в Озерске» в ВК Катеринка Саликова.
— Уже давно в соцсетях пишут про него. Молодец! Всем настроение поднимает даже одним своим видом, — заметила Ксения Иванова.
— Мне тоже приятно с ним ездить. Чувствую себя принцессой с личным водителем, — написала Анастасия Савина.
А вот мужчины в комплиментах рассыпаться не стали:
— Для кого-то это удивление, а для кого-то норма! Так должны выглядеть все водители, — серьезно отметил Антон Плыгин.
Таксисты обиделись: мол, ничего мы не должны, за 200 рублей вези, еще и белую рубашку надень. Но, возможно, благодаря таким примером, вскоре в компаниях придут к пониманию важности хорошего сервиса и дресс-кода. И не только на бизнес-тарифах.
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ИСТОЧНИК KP.RU