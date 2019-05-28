«Хотел серебристую»: в Челябинской области автомобилист оклеил свою машину обычной фольгой

СЕГОДНЯ 05:46 2019-05-28T05:46:37+03:00

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В соцсети попали фотографии странной машины в Магнитогорске. Авто обсуждают сотни людей. Дело в том, что хозяин полностью (кроме стекол) оклеил свою «Ладу» самой обычной фольгой. У всех только один вопрос: зачем?

Подписчики группы «На дорогах Магнитки» предложили десятки версий. Вот некоторые из них:

* солнечная нано-батарея,

* защита от космического излучения,

* зато в салоне не жарко,

* от сглаза,

* лада гриль,

* когда хотел серебристую.

— Я просто решили настроение людям поднять. Не думал, что так разлетится по соцсетям, — прокомментировал хозяин автомобиля Николай.

Молодой человек с друзьями даже сняли видео, как они тюнингуют «Ладу» фольгой. Говорят, что «чисто для себя», но хайп вышел — на зависть всем блогерам.

Жители Магнитогорска фотографируют удивительную машину и выкладывают в Интернет. Фото: vk.com/auto_mgn

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ИСТОЧНИК KP.RU