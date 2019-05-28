В Челябинской области бешеная лиса напала на быка

СЕГОДНЯ 05:54 2019-05-28T05:54:28+03:00

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Инцидент произошел в селе Звягино Чебаркульского района. Бешенная лиса забралась во двор частного дома. На незваную гостью набросился сторожевой пес и загрыз ее. Однако во время смертельной схватки с собакой лиса успела укусить бычка, который находился во дворе.

Хозяин сообщил о происшествии ветеринарным врачам. Собаке-защитнице сделали прививку. А вот у быка со временем появились признаки смертельного заболевания. Спасти животное не удалось. Экспертиза показала, что он заразился бешенством.

После этого случая в поселке Звягино введен карантин.

- С 14 мая ограничительные мероприятия по бешенству животных установлены еще в двух пунктах Челябинской области — в поселке Верхний Атлян Миасского городского округа, а также в деревне Барсуки Травниковского сельского поселения Чебаркульского муниципального района, — сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Челябинской области.

Всего с начала 2019 г. на территории Челябинской области выявлены

19 случаев бешенства животных в 16 неблагополучных пунктах. В основном это собаки, лисы, енотовидные собаки. За аналогичный период прошлого года зарегистрировано 15 случаев.

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ИСТОЧНИК KP.RU