Алексей Текслер возродит министерство промышленности

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-28T08:42:47+03:00

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Во время встречи с промышленниками Южного Урала, которая состоялась на площадке цеха белой металлургии «Высота 239» ЧТПЗ руководитель региона Алексей Текслер заявил, что в области появится министерство промышленности.

— Готов рассматривать возможность оказания налоговой и инфраструктурной поддержки при условии развития новых, по-настоящему современных экологичных производств. Появится настоящий проектный офис — министерство промышленности. В одном из ключевых промышленных регионов страны это очевидная необходимость. То, что ею пренебрегали ранее, для меня так же странно, как и для вас.

Новые курсы развития — новые кадровые решения и новые лица в управлении. Текслер подчеркнул, что новости будут в ближайшее время.

Региональная власть, по словам Текслера, намерена выстраивать с предприятиями крепкие партнерские отношения. Он подчеркнул, что ждет от бизнеса участия в развитие области. На этой земле нужно не только зарабатывать, но и развивать ее.

В своем аккаунте сети Инстаграм глава региона написал: «Высота 239» – современное и экологичное производство, таких должно быть больше. Региону нужны новые предприятия, которые будут создавать рабочие места с достойной заработной платой. И этим нужно заниматься системно, развивая промышленность Челябинской области. Поэтому принял решение возродить областное министерство промышленности».

Глава региона возродит министерство промышленности. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU