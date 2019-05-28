2019-05-28T08:42:47+03:00
Общество

Алексей Текслер возродит министерство промышленности

Главу региона удивляет, что им пренебрегали ранее
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Алексей Текслер в цехе «белой металлургии». Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер в цехе «белой металлургии». Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Во время встречи с промышленниками Южного Урала, которая состоялась на площадке цеха белой металлургии «Высота 239» ЧТПЗ руководитель региона Алексей Текслер заявил, что в области появится министерство промышленности.

— Готов рассматривать возможность оказания налоговой и инфраструктурной поддержки при условии развития новых, по-настоящему современных экологичных производств. Появится настоящий проектный офис — министерство промышленности. В одном из ключевых промышленных регионов страны это очевидная необходимость. То, что ею пренебрегали ранее, для меня так же странно, как и для вас.

Новые курсы развития — новые кадровые решения и новые лица в управлении. Текслер подчеркнул, что новости будут в ближайшее время.

Региональная власть, по словам Текслера, намерена выстраивать с предприятиями крепкие партнерские отношения. Он подчеркнул, что ждет от бизнеса участия в развитие области. На этой земле нужно не только зарабатывать, но и развивать ее.

В своем аккаунте сети Инстаграм глава региона написал: «Высота 239» – современное и экологичное производство, таких должно быть больше. Региону нужны новые предприятия, которые будут создавать рабочие места с достойной заработной платой. И этим нужно заниматься системно, развивая промышленность Челябинской области. Поэтому принял решение возродить областное министерство промышленности».

Глава региона возродит министерство промышленности. Фото: gubernator74.ru

Глава региона возродит министерство промышленности. Фото: gubernator74.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Челябинской области погиб, упав с 37-метрового скалодрома
Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом
Зауральские пожарные потушили горящий бензовоз
Дорога до школы в Челябинской области превратилась в реку
Экологи призывают челябинских выпускников не запускать в небо воздушные шары
В Челябинской области бешеная лиса напала на быка
«Хотел серебристую»: в Челябинской области автомобилист оклеил свою машину обычной фольгой
«Худший выпуск»: учителя стерли неудобную надпись выпускников возле гимназии в Зауралье
Жители Челябинской области прославили в Интернете идеального таксиста в белой рубашке
За депортацию из России иностранка заплатит 50 тысяч рублей
За одного налима рыбак из Челябинской области отработает 240 часов на государство
Жителя Челябинской области выдворили из Азербайджана, чтобы судить за убийство десятилетней давности
Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области