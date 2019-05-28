Зауральские пожарные потушили горящий бензовоз
Авария произошла вечером 27 мая на трассе «Р-254 Иртыш». КаМаз, перевозивший дизельное топливо, столкнулся с автомобилем «Ниссан». От удара бензовоз опрокинулся и загорелся.
По словам очевидцев произошел разлив нефтепродуктов на дорогу. Из-за этого вспыхнула иномарка, которая ехала позади бензовоза.
В целях безопасности движение на трассе перекрыли в обе стороны. Тушить вспыхнувшую цистерну отправились 13 машин спецтехники и 38 пожарных.
— Была проведена пенная атака. В 19:10 открытый огонь удалось локализовать. Пожару присвоили повышенную категорию сложности, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU