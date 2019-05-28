2019-05-28T09:37:15+03:00
Общество

Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом

Сразу несколько авиакомпаний начнут работать на южные направления
Поделиться:
Фото: Иван ВИСЛОВ.Фото: Иван ВИСЛОВ.
Изменить размер текста:

С 27 мая авиакомпания «Победа» начинает полеты в Сочи из Челябинска дважды в неделю. Ранее на сочинское направление — также дважды в неделю — вышли воздушные суда «Уральских авиалиний».

А с июня в курортную столицу России открывают рейсы авиакомпании «Nordwind Airlines», «Red Wings» и «Нордавиа».

Эти же авиакомпании будут совершать регулярные (один-два раза в неделю) полеты в Симферополь. Вместе с ними соединит Крым и Челябинск авиаперевозчик «Икар».

В конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и Батуми.

Расписание рейсов уже доступно на сайте аэропорта «Челябинск». Цены на билеты необходимо уточнять у представителей авиаперевозчиков или на их официальных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самому молодому всего 19: приставы нарисовали портрет алиментщика из Челябинской области
Житель Челябинской области погиб, упав с 37-метрового скалодрома
Зауральские пожарные потушили горящий бензовоз
Алексей Текслер возродит министерство промышленности
Дорога до школы в Челябинской области превратилась в реку
Экологи призывают челябинских выпускников не запускать в небо воздушные шары
В Челябинской области бешеная лиса напала на быка
«Хотел серебристую»: в Челябинской области автомобилист оклеил свою машину обычной фольгой
«Худший выпуск»: учителя стерли неудобную надпись выпускников возле гимназии в Зауралье
Жители Челябинской области прославили в Интернете идеального таксиста в белой рубашке
За депортацию из России иностранка заплатит 50 тысяч рублей
За одного налима рыбак из Челябинской области отработает 240 часов на государство
Жителя Челябинской области выдворили из Азербайджана, чтобы судить за убийство десятилетней давности
Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области