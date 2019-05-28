Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом
С 27 мая авиакомпания «Победа» начинает полеты в Сочи из Челябинска дважды в неделю. Ранее на сочинское направление — также дважды в неделю — вышли воздушные суда «Уральских авиалиний».
А с июня в курортную столицу России открывают рейсы авиакомпании «Nordwind Airlines», «Red Wings» и «Нордавиа».
Эти же авиакомпании будут совершать регулярные (один-два раза в неделю) полеты в Симферополь. Вместе с ними соединит Крым и Челябинск авиаперевозчик «Икар».
В конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и Батуми.
Расписание рейсов уже доступно на сайте аэропорта «Челябинск». Цены на билеты необходимо уточнять у представителей авиаперевозчиков или на их официальных сайтах.
ИСТОЧНИК KP.RU