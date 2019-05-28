Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом

СЕГОДНЯ 09:37 2019-05-28T09:37:15+03:00

Сразу несколько авиакомпаний начнут работать на южные направления

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С 27 мая авиакомпания «Победа» начинает полеты в Сочи из Челябинска дважды в неделю. Ранее на сочинское направление — также дважды в неделю — вышли воздушные суда «Уральских авиалиний».

А с июня в курортную столицу России открывают рейсы авиакомпании «Nordwind Airlines», «Red Wings» и «Нордавиа».

Эти же авиакомпании будут совершать регулярные (один-два раза в неделю) полеты в Симферополь. Вместе с ними соединит Крым и Челябинск авиаперевозчик «Икар».

В конце июня казанская «ЮВТ Аэро» раз в неделю начнет летать в Геленджик и Батуми.

Расписание рейсов уже доступно на сайте аэропорта «Челябинск». Цены на билеты необходимо уточнять у представителей авиаперевозчиков или на их официальных сайтах.

ИСТОЧНИК KP.RU