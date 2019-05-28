Житель Челябинской области погиб, упав с 37-метрового скалодрома

СЕГОДНЯ 10:40 2019-05-28T10:40:54+03:00

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Трагедия произошла ранним утром 28 мая в Магнитогорске. У самого высокого на Южном Урале скалодрома «Вышка» случайные прохожие обнаружили тело 20-летнего парня. Судя по всему, магнитогорец упал с большой высоты.

На скалолазном тренажере, установленном недалеко от главного городского храма, обычно тренируются альпинисты из спортивного клуба «Горизонт». Высота сооружения 37 метров.

— Все это, конечно, ужасно, но погибший не имеет к нашему клубу никакого отношения. Насколько мы поняли, он вообще не спортсмен, — рассказала корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» директор СК «Горизонт» Альбина Демченко.

В гибели парня сейчас разбирается Следственный комитет. Следователи проверяют все версии.

Несмотря на то, что доступ к вышке открыт, забраться на нее можно только при помощи альпинистского снаряжения. Навесная лестница снизу специально обрезана. Как погибший залез на тренажер, пока неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU