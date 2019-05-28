Самому молодому всего 19: приставы нарисовали портрет алиментщика из Челябинской области

СЕГОДНЯ 11:54 2019-05-28T11:54:52+03:00

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В регионе составили портрет среднестатистического алиментщика, сообщает пресс-служба УФССП России по Челябинской области.

Это мужчина в возрасте 31-42 лет. Он имеет работу, а алименты взыскивают с его зарплаты. Но иногда он бросает трудиться официально, и приставы вынуждены тянуть с него платежи принудительно, ограничивая мужчину в правах на недвижимость, на управление автомобилем и отдых за границей.

— Сегодня на Южном Урале 23 тысячи алиментщиков, с которыми судебные приставы работают в принудительном порядке. Шестая часть из них — женщины. Самым молодым алиментщикам по 19 лет (их пятеро, в том числе две девушки), а самые возрастные — это женщины 67-ми лет, — замечают в пресс-службе.

В этом году стало меньше молодых алиментщиков в возрасте от 18 до 30 лет, зато выросла армия горе-отцов, которым больше 43 лет. Отдельную озабоченность судебных приставов вызывают женщины, которые бросили своих детей, — из больше 3,5 тысяч. Многие из них лишены родительских прав, нигде не работают, ведут аморальный образ жизни и злоупотребляют спиртными напитками, а дети живут в детских домах и приемных семьях.

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ИСТОЧНИК KP.RU