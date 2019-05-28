В Челябинске в колодец на заводе провалился лось

СЕГОДНЯ 14:59 2019-05-28T14:59:14+03:00

Длинными ногами лосенок запутался в прутьях моста и перилах. Фото: Вачаган Даллакян.

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Ох, нелегкая эта работа из колодца тащить… лосенка! Прямо сейчас на промплощадке компании «Фортум» по ул. Российской идет спасательная операция.

Сотрудники МЧС, инспекторы минэкологии и ветврач Карен Даллакян вытаскивают из западни годовалого сохатого.

Здоровенное дитятко под центре весом провалилось в колодец производственного канала, запутавшись в перекладинах железного мостка длинными ногами.

— Мы обвязали лосенка брезентовыми ремнями, готовимся поднимать. Сложность в том, что голова лося между прутьями ограждения железного мостка, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» Карен Даллакян.

Лосенок ведет себя смирно. Видимых повреждений у животного нет. После того, как лося вытащат из западни, обязательно осмотрят. Если травм нет, немедля отвезут подальше от города, в заказник. Машина ждет вызова.

Но как сохатый попал на шумную заводскую территорию?

— Молодой, неопытный. По перелескам добрался. В августе прошлого года мы отловили на заводе косулю. Ее тогда искусали собаки. Мы ее вылечили и выпустили, — напомнил ветврач.

Скоро животное будут поднимать. Удачи, мужики! Фото: Вачаган Даллакян.

ИСТОЧНИК KP.RU