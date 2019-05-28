ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку

СЕГОДНЯ 15:10 2019-05-28T15:14:36+03:00

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В понедельник, 27 мая, школьники по всей России начали писать ЕГЭ и ОГЭ. И вот первый скандал в Челябинске: во вторник, 28 мая, девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Сегодня в Челябинской области открылись 183 пункта проведения ОГЭ и 128 пунктов ГВЭ. Технических сбоев на экзамене не было. У одного девятиклассника нашли шпаргалку. Юноша удален с экзамена, результаты аннулированы, — рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Экзаменационную работу по русскому языку сегодня писали 34,5 тысячи выпускников девятых классов. Экзамен по русскому языку является одним из обязательных предметов для получения аттестата о неполном среднем образовании. Для его получения школьникам также необходимо сдать математику и еще два предмета по выбору.

Результаты по русскому языку будут известны до 11 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU