2019-05-28T15:14:36+03:00
Общество

ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку

Результаты работы аннулированы
Лидия ПЕСКОВА
Поделиться:
Помимо учителей, за школярам следят по видеокамерам.Помимо учителей, за школярам следят по видеокамерам.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 мая, школьники по всей России начали писать ЕГЭ и ОГЭ. И вот первый скандал в Челябинске: во вторник, 28 мая, девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Сегодня в Челябинской области открылись 183 пункта проведения ОГЭ и 128 пунктов ГВЭ. Технических сбоев на экзамене не было. У одного девятиклассника нашли шпаргалку. Юноша удален с экзамена, результаты аннулированы, — рассказал директор Регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

Экзаменационную работу по русскому языку сегодня писали 34,5 тысячи выпускников девятых классов. Экзамен по русскому языку является одним из обязательных предметов для получения аттестата о неполном среднем образовании. Для его получения школьникам также необходимо сдать математику и еще два предмета по выбору.

Результаты по русскому языку будут известны до 11 июня.

К ЧИТАТЕЛЯМ Вы стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00) Почта: kpravda@ya.ru SMS: 8-902-616-06-06 Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Живой, только поцарапанный: в Челябинске достали лося, провалившегося в заводской колодец
В Челябинске в колодец на заводе провалился лось
Челябинская область уходит от долевого строительства жилья
Самому молодому всего 19: приставы нарисовали портрет алиментщика из Челябинской области
Житель Челябинской области погиб, упав с 37-метрового скалодрома
Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом
Зауральские пожарные потушили горящий бензовоз
Алексей Текслер возродит министерство промышленности
Дорога до школы в Челябинской области превратилась в реку
Экологи призывают челябинских выпускников не запускать в небо воздушные шары
В Челябинской области бешеная лиса напала на быка
«Хотел серебристую»: в Челябинской области автомобилист оклеил свою машину обычной фольгой
«Худший выпуск»: учителя стерли неудобную надпись выпускников возле гимназии в Зауралье
Жители Челябинской области прославили в Интернете идеального таксиста в белой рубашке
За депортацию из России иностранка заплатит 50 тысяч рублей
За одного налима рыбак из Челябинской области отработает 240 часов на государство
Жителя Челябинской области выдворили из Азербайджана, чтобы судить за убийство десятилетней давности
Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области