2019-05-28T15:44:05+03:00
Дом. Семья

Живой, только поцарапанный: в Челябинске достали лося, провалившегося в заводской колодец

Путешественника на машине спасателей повезли в заказник
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Карен Даллакян - лосенку: "Держись, скоро освободим!". Фото: Вачаган Даллакян.Карен Даллакян - лосенку: "Держись, скоро освободим!". Фото: Вачаган Даллакян.
Изменить размер текста:

Все завершилось хорошо: сохатый жив, освобожден из западни и направляется в лесную глушь. Сотрудники министерства экологии, МЧС и ветврач Карен Даллакян извлекли из бетонного колодца технологического канала предприятия «Фортум» годовалого лосенка.

Сигнал в службу спасения поступил от сотрудников предприятия. Они увидели бьющееся в западне колодца животное.

— Обвязали крепко брезентовыми ремнями и вытянули. Крупное животное, больше центнера весом. Сложность была в том, что голова сохатого находилась между прутьями перил ограждения. Ну, ничего, нагнули шею, освободили голову, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» Карен Даллакян.

Но как лось мог оказаться в Челябинске? По перелескам, которые раскиданы за территорией «Фортума», скорее всего, ночью путешественник забрел на промплощадку.

В Челябинске спасли лосенка.

Перед тем, как извлечь, лося обездвижили снотворным. Осмотрели: повреждений нет, только царапины. Быстро загрузили его в микроавтобус и покатили в заказник, подальше от города.

В лесу за животным присмотрят сотрудники особо охраняемой природной территории: дождутся, чтобы лосенок очнулся от сна и ушел в чащу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку
В Челябинске в колодец на заводе провалился лось
Челябинская область уходит от долевого строительства жилья
Самому молодому всего 19: приставы нарисовали портрет алиментщика из Челябинской области
Житель Челябинской области погиб, упав с 37-метрового скалодрома
Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом
Зауральские пожарные потушили горящий бензовоз
Алексей Текслер возродит министерство промышленности
Дорога до школы в Челябинской области превратилась в реку
Экологи призывают челябинских выпускников не запускать в небо воздушные шары
В Челябинской области бешеная лиса напала на быка
«Хотел серебристую»: в Челябинской области автомобилист оклеил свою машину обычной фольгой
«Худший выпуск»: учителя стерли неудобную надпись выпускников возле гимназии в Зауралье
Жители Челябинской области прославили в Интернете идеального таксиста в белой рубашке
За депортацию из России иностранка заплатит 50 тысяч рублей
За одного налима рыбак из Челябинской области отработает 240 часов на государство
Жителя Челябинской области выдворили из Азербайджана, чтобы судить за убийство десятилетней давности
Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области