Живой, только поцарапанный: в Челябинске достали лося, провалившегося в заводской колодец

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-28T15:44:05+03:00

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Все завершилось хорошо: сохатый жив, освобожден из западни и направляется в лесную глушь. Сотрудники министерства экологии, МЧС и ветврач Карен Даллакян извлекли из бетонного колодца технологического канала предприятия «Фортум» годовалого лосенка.

Сигнал в службу спасения поступил от сотрудников предприятия. Они увидели бьющееся в западне колодца животное.

— Обвязали крепко брезентовыми ремнями и вытянули. Крупное животное, больше центнера весом. Сложность была в том, что голова сохатого находилась между прутьями перил ограждения. Ну, ничего, нагнули шею, освободили голову, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» Карен Даллакян.

Но как лось мог оказаться в Челябинске? По перелескам, которые раскиданы за территорией «Фортума», скорее всего, ночью путешественник забрел на промплощадку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/711459" frameborder="0"></iframe> В Челябинске спасли лосенка.

Перед тем, как извлечь, лося обездвижили снотворным. Осмотрели: повреждений нет, только царапины. Быстро загрузили его в микроавтобус и покатили в заказник, подальше от города.

В лесу за животным присмотрят сотрудники особо охраняемой природной территории: дождутся, чтобы лосенок очнулся от сна и ушел в чащу.

ИСТОЧНИК KP.RU