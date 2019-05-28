Живой, только поцарапанный: в Челябинске достали лося, провалившегося в заводской колодец
Все завершилось хорошо: сохатый жив, освобожден из западни и направляется в лесную глушь. Сотрудники министерства экологии, МЧС и ветврач Карен Даллакян извлекли из бетонного колодца технологического канала предприятия «Фортум» годовалого лосенка.
Сигнал в службу спасения поступил от сотрудников предприятия. Они увидели бьющееся в западне колодца животное.
— Обвязали крепко брезентовыми ремнями и вытянули. Крупное животное, больше центнера весом. Сложность была в том, что голова сохатого находилась между прутьями перил ограждения. Ну, ничего, нагнули шею, освободили голову, — рассказал корреспонденту газеты «Комсомольская правда» - Челябинск» Карен Даллакян.
Но как лось мог оказаться в Челябинске? По перелескам, которые раскиданы за территорией «Фортума», скорее всего, ночью путешественник забрел на промплощадку.
В Челябинске спасли лосенка.
Перед тем, как извлечь, лося обездвижили снотворным. Осмотрели: повреждений нет, только царапины. Быстро загрузили его в микроавтобус и покатили в заказник, подальше от города.
В лесу за животным присмотрят сотрудники особо охраняемой природной территории: дождутся, чтобы лосенок очнулся от сна и ушел в чащу.
ИСТОЧНИК KP.RU