2019-05-28T16:56:27+03:00
Происшествия

В Магнитогорске разыскивают убийцу 17-летней школьницы

Под подозрение попал ее парень
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Фото: Анастасия БРЫЛКИНАФото: Анастасия БРЫЛКИНАФото: Анастасия БРЫЛКИНА
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Девушка погибла от ножевых ранений. Ее тело обнаружили 27 мая в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса. Убийца 17-летней школьницы скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

По предварительной версии преступление соверши 22-летний парень погибшей. Известно, что накануне трагедии пара поссорилась.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время следователи устанавливают личность убийцы и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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