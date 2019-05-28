В Магнитогорске разыскивают убийцу 17-летней школьницы

СЕГОДНЯ 16:56 2019-05-28T16:56:27+03:00

Под подозрение попал ее парень

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Девушка погибла от ножевых ранений. Ее тело обнаружили 27 мая в подъезде одного из домов по проспекту Карла Маркса. Убийца 17-летней школьницы скрылся. Сейчас его разыскивает полиция.

По предварительной версии преступление соверши 22-летний парень погибшей. Известно, что накануне трагедии пара поссорилась.

— По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

В настоящее время следователи устанавливают личность убийцы и выясняют все обстоятельства произошедшего.

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ИСТОЧНИК KP.RU