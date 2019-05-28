2019-05-28T19:34:55+03:00
Общество

На Южном Урале пациенту с травмой ноги предложили доползти до неотложки на четвереньках

Снимок шокирующей госпитализации выложили в интернет очевидцы событий
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Vk.com "Подслушано в Кусе"Vk.com "Подслушано в Кусе"
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В социальной сети появилось фото, на котором видно, как человек с перевязанной ногой на карачках ползет в машину скорой помощи. Качество снимка не позволяет понять мужчина это или женщина. Инцидент происходит в городе Куса Челябинской области.

— Это наша больница. Пациент с больной ногой ползет от самого крыльца. Еще и посадили потом в машине на пол. Что творится, я не понимаю! — недоумевает автор поста.

Очевидно, что бедняга не может идти самостоятельно. Почему медработники не транспортируют его на каталке автор снимка не сообщает.

В кадре нет врачей в белых халатах. Беспомощного больного сопровождает пожилой мужчина. Судя по всему, водитель неотложки. Он заботливо придерживает перед пациентом дверь автомобиля.

Кадры шокирующей госпитализации уже вызвали волну возмущения в соцсетях.

— Нет слов! При этом врачи все время требуют освободить больничную стоянку. Зачем, если пациенты теперь сами доползают и отползают? — пишет местная жительница Светлана Чикунова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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