На Южном Урале пациенту с травмой ноги предложили доползти до неотложки на четвереньках
В социальной сети появилось фото, на котором видно, как человек с перевязанной ногой на карачках ползет в машину скорой помощи. Качество снимка не позволяет понять мужчина это или женщина. Инцидент происходит в городе Куса Челябинской области.
— Это наша больница. Пациент с больной ногой ползет от самого крыльца. Еще и посадили потом в машине на пол. Что творится, я не понимаю! — недоумевает автор поста.
Очевидно, что бедняга не может идти самостоятельно. Почему медработники не транспортируют его на каталке автор снимка не сообщает.
В кадре нет врачей в белых халатах. Беспомощного больного сопровождает пожилой мужчина. Судя по всему, водитель неотложки. Он заботливо придерживает перед пациентом дверь автомобиля.
Кадры шокирующей госпитализации уже вызвали волну возмущения в соцсетях.
— Нет слов! При этом врачи все время требуют освободить больничную стоянку. Зачем, если пациенты теперь сами доползают и отползают? — пишет местная жительница Светлана Чикунова.
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