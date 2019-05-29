2019-05-29T04:56:13+03:00
Общество

Игровой автомат со связанными игрушками разводит на деньги детей Челябинской области

Южноуральцы пожаловались на него в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Достать игрушку в этом автомате невозможно. Фото: vk.com/black_kopeyskДостать игрушку в этом автомате невозможно. Фото: vk.com/black_kopeysk
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В супермаркете, что напротив школы № 42 города Копейска, стоит игровой автомат «Хватайка». Таких много в Челябинской области. Бросаешь 50 рублей — и тебе дается две попытки, чтобы достать игрушку при помощи крана. Вот только у этого аппарата выиграть невозможно.

— В нем все игрушки связаны между собой, — пожаловался подписчик группы «Черный список | Копейск» в ВК. — Как-то можно наказать хозяина за мошенничество?

Все игрушки связаны между собой - ни одну не достать. Фото: vk.com/black_kopeysk

Все игрушки связаны между собой - ни одну не достать. Фото: vk.com/black_kopeysk

На предоставленных автором поста фотографиях видно, что куклы, машинки и плюшевые звери примотаны друг к другу резинкой, образуя один большой ком.

— Позор тому, кто это сделал. Уже и деток обманывают! — возмущаются подписчики группы и советуют автору пожаловаться в Роспотребнадзор.

Фото разлетелись по соцсетям.

— Это же мошенничество! Получается не игровой автомат, а тупо аппарат по приему денег, — прокомментировала в ВК жительница Копейска Евгения Моисеева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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