СК предъявил обвинение в насилии над дочерью бизнесмену из Челябинской области
Следственный комитет расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней в Брединском районе. Пострадавшей 14 лет, обвинение предъявлено ее отцу. По статье предусмотрено до 15 лет колонии.
— По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности подростка. Судом ему избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
«КП-Челябинск» пообщалась с семьей обвиняемого. Старшая дочь спокойно подтвердила задержание родителя, а другая родственница указала, что пострадавшая могла оговорить отца, так как имеет проблемы с психикой.
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ИСТОЧНИК KP.RU