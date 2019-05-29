2019-05-29T05:01:43+03:00
Происшествия

СК предъявил обвинение в насилии над дочерью бизнесмену из Челябинской области

Ему грозит до 15 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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Задержанный воспитывал шестерых детей.Задержанный воспитывал шестерых детей.
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Следственный комитет расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней в Брединском районе. Пострадавшей 14 лет, обвинение предъявлено ее отцу. По статье предусмотрено до 15 лет колонии.

— По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности подростка. Судом ему избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«КП-Челябинск» пообщалась с семьей обвиняемого. Старшая дочь спокойно подтвердила задержание родителя, а другая родственница указала, что пострадавшая могла оговорить отца, так как имеет проблемы с психикой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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