СК предъявил обвинение в насилии над дочерью бизнесмену из Челябинской области

СЕГОДНЯ 05:01 2019-05-29T05:01:43+03:00

Ему грозит до 15 лет колонии

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет расследует дело об изнасиловании несовершеннолетней в Брединском районе. Пострадавшей 14 лет, обвинение предъявлено ее отцу. По статье предусмотрено до 15 лет колонии.

— По версии следствия, в мае текущего года обвиняемый совершил преступление против половой неприкосновенности подростка. Судом ему избрана меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

«КП-Челябинск» пообщалась с семьей обвиняемого. Старшая дочь спокойно подтвердила задержание родителя, а другая родственница указала, что пострадавшая могла оговорить отца, так как имеет проблемы с психикой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны обстоятельства этой истории?

Сообщите нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU