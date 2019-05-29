Весь Челябинск поделят зоны ответственности, чтобы поддерживать чистоту в городе

СЕГОДНЯ 05:20 2019-05-29T05:23:34+03:00

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Формально в Челябинске итак существует разделение, кто и где должен убирать улицу. Но на деле оно не всегда работает: много клочков «нечейной» земли. Теперь депутаты решили: поделить город на зоны и каждую закрепить за кем-то. Например, районной администрацией, городом, предпринимателем, что ведет бизнес на территории.

Заниматься делением Челябинска поручат районным администрациям. После реформы местного самоуправления, зона их ответственности сузилась, чего город начал деградировать в плане порядке. В теории новая инициатива должна помочь челябинским улицам избавиться от пыли и переполненных урн.

Но что делать, если за бизнесом и чиновниками закрепят зону уборки, а они не будут поддерживать чистоту? Штрафовать. Эту функцию хотят возложить опять же на районные администрации, которые в теории более плотно работать на своих территориях. Сейчас штрафы за плохую уборку выписывает городская комиссия. С объемом работ орган не справляется. Депутаты гордумы планируют, что нововведения в полной мере начнут работать к зиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU