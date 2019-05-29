2019-05-29T05:28:04+03:00
Общество

На остановках Магнитогорска старики ждут транспорт, сидя на земле

Скамеек нет
Ирина КАРЕЛИНА
Поделиться:
Ни одной скамейки! Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» в ВКНи одной скамейки! Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК
Изменить размер текста:

В Магнитогорске на трамвайной остановке «Комарова» нет лавочек. Ни одной.

— Старики сидят на земле и пеньках, — рассказал подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК и выложил фото.

На остановке — сплошь пенсионеры. Многим тяжело ожидать транспорт, стоя на ногах. Вот бабушка присела на пенек, оставшийся от срубленного дерева. Больше посадочных мест нет. Дедушке пришлось разместиться прямо на траве. Впрочем, это не единичный случай.

В комментариях магнитогорцы перечислили остановки, на которых также нет скамеек: Тимирязева, Калинина, Советская, Трест Магнитострой, 126 мкр, Сталеваров, Доменщиков, Плавательный бассейн, 132 мкр, Курортная поликлиника, Жукова, Труда, Владислава Романова, Школа им. Ромазана, Станичная, Бориса Ручьева, Энгельса, Гостиный двор, Политехнический колледж, Советской армии, Юность, Пл. Мира, Грязнова, Юность, Цирк, Дружба, Гагарина, К. Маркса, Комсомольская, Оперный театр, Первомайская, Вокзал, Храм вознесения, Галиуллина. И это только по правому берегу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вам известны обстоятельства этой истории?

Сообщите нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351) 265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Текслер потребовал оперативно закупить городам и районам контейнеры для отходов
Странное свечение в небе над Челябинской областью попало на видео
В Челябинской области увеличили региональный стандарт субсидии на оплату услуг ЖКХ
Весь Челябинск поделят зоны ответственности, чтобы поддерживать чистоту в городе
СК предъявил обвинение в насилии над дочерью бизнесмену из Челябинской области
Игровой автомат со связанными игрушками разводит на деньги детей Челябинской области
На Южном Урале пациенту с травмой ноги предложили доползти до неотложки на четвереньках
В Магнитогорске разыскивают убийцу 17-летней школьницы
Живой, только поцарапанный: в Челябинске достали лося, провалившегося в заводской колодец
ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку
В Челябинске в колодец на заводе провалился лось
Челябинская область уходит от долевого строительства жилья
Самому молодому всего 19: приставы нарисовали портрет алиментщика из Челябинской области
Житель Челябинской области погиб, упав с 37-метрового скалодрома
Южноуральцы могут улететь на юг прямым рейсом
Зауральские пожарные потушили горящий бензовоз
Алексей Текслер возродит министерство промышленности
Дорога до школы в Челябинской области превратилась в реку
Экологи призывают челябинских выпускников не запускать в небо воздушные шары
В Челябинской области бешеная лиса напала на быка
«Хотел серебристую»: в Челябинской области автомобилист оклеил свою машину обычной фольгой
«Худший выпуск»: учителя стерли неудобную надпись выпускников возле гимназии в Зауралье
Жители Челябинской области прославили в Интернете идеального таксиста в белой рубашке
За депортацию из России иностранка заплатит 50 тысяч рублей
За одного налима рыбак из Челябинской области отработает 240 часов на государство
Жителя Челябинской области выдворили из Азербайджана, чтобы судить за убийство десятилетней давности
Алексея Текслера тревожит отъезд молодежи из Челябинской области