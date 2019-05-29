На остановках Магнитогорска старики ждут транспорт, сидя на земле

СЕГОДНЯ 05:28 2019-05-29T05:28:04+03:00

Ни одной скамейки! Фото: «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК

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В Магнитогорске на трамвайной остановке «Комарова» нет лавочек. Ни одной.

— Старики сидят на земле и пеньках, — рассказал подписчик группы «Черное&Белое Магнитогорск» в ВК и выложил фото.

На остановке — сплошь пенсионеры. Многим тяжело ожидать транспорт, стоя на ногах. Вот бабушка присела на пенек, оставшийся от срубленного дерева. Больше посадочных мест нет. Дедушке пришлось разместиться прямо на траве. Впрочем, это не единичный случай.

В комментариях магнитогорцы перечислили остановки, на которых также нет скамеек: Тимирязева, Калинина, Советская, Трест Магнитострой, 126 мкр, Сталеваров, Доменщиков, Плавательный бассейн, 132 мкр, Курортная поликлиника, Жукова, Труда, Владислава Романова, Школа им. Ромазана, Станичная, Бориса Ручьева, Энгельса, Гостиный двор, Политехнический колледж, Советской армии, Юность, Пл. Мира, Грязнова, Юность, Цирк, Дружба, Гагарина, К. Маркса, Комсомольская, Оперный театр, Первомайская, Вокзал, Храм вознесения, Галиуллина. И это только по правому берегу.

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