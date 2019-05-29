В Челябинской области увеличили региональный стандарт субсидии на оплату услуг ЖКХ

СЕГОДНЯ 05:36 2019-05-29T05:36:52+03:00

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Глава региона Алексей Текслер на заседании правительства Челябинской области утвердил измененные региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг в 2019 г.

Региональный стандарт стоимости ЖКУ — это расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, исходя из которых, рассчитывается субсидия. На помощь государства в оплате «коммуналки» могут рассчитывать те, у кого ежемесячные обязательные платежи съедают более 22% от семейного дохода.

В областном бюджете на субсидии заложено 2,4 млрд руб.

Расчет региональных стандартов стоимости ЖКУ произведен по каждому городу и району. Величина стандарта зависит от размера платы за жилище, его наем, совокупной платы граждан за коммунальные услуги, взноса на капитальный ремонт в многоэтажках.

С 1 января по 30 июня 2019 га сумма субсидии вырастет относительно второго полугодия 2018 года на 3,85%, так как с 1 января до 20% поднялась ставка НДС и изменен минимальный взнос на капитальный ремонт общего имущества в МКД с 7,4 руб. на один квадратный метр до 7,8 руб. (5,4%). Также включена новая коммунальная услуга — обращение с ТКО.

Алексей Текслер заявил:

— С 1 июля по 31 декабря 2019 г средний размер субсидии вырастет на 1,81% относительно 1 полугодия 2019 г, это обусловлено ежегодным ростом тарифов на коммунальные услуги. Гражданам мы должны предоставить социальные гарантии.

ИСТОЧНИК KP.RU