Алексей Текслер потребовал оперативно закупить городам и районам контейнеры для отходов

СЕГОДНЯ 05:57 2019-05-29T05:57:26+03:00

Текслер потребовал оперативно обустроить контейнерные площадки для отходов в городах и районах региона. Фото: gubernator74.ru

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Челябинская область берется за решение «мусорной проблемы». Глава региона Алексей Текслер на заседании регионального правительства потребовал от министра экологии Сергея Лихачева оперативно предоставить городам и районам деньги на покупку контейнеров для коммунальных отходов. На решение задачи из областного бюджета выделено 100 млн руб.

— Во многих муниципалитетах есть необходимость в новых контейнерах. В большинстве территорий нашей области работа созданием и обустройством контейнерных площадок не проводилась годами. Прошу министерство экологии ускорить процедуру доведения субсидий, проблему возьму на личный контроль, — подчеркнул Текслер.

Сейчас в регионе 9867 площадок, оборудованных 28 тыс контейнерами. И по нормативу этот 65 % от потребности.

Контейнеры в регионе будут приобретаться, исходя из потребностей населенных пунктов. Это будут как металлические контейнеры емкостью 0,75 куб.м., так и пластиковые «евроконтейнеры» емкостью 1,1 куб.м., заглубленные подземные контейнеры емкостью 5 куб.м., либо большие металлические, на 8 куб.м., которые подойдут для частных секторов.

ИСТОЧНИК KP.RU