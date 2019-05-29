2019-05-29T06:21:04+03:00
Общество

Южный Урал получит грант из федерального бюджета на комфорт

Один из малых городов региона победил во Всерроссийском конкурсе. Имя победителя держится в секрете
Ольга АНТОНОВА
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Челябинская область получит грант на благоустройство небольшого города. Фото: архив "КП".Челябинская область получит грант на благоустройство небольшого города. Фото: архив "КП".
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Из федерального бюджета Челябинская область получит грант в 60 млн рублей. Эти деньги пойдут на воплощение одного из проектов по созданию комфортной среды в малых городах Южного Урала.

От Челябинской области во Всероссийском конкурсе участвовали восемь городов с населением до 100 тыс человек: Верхний Уфалей, Карабаш, Кыштым, Южноуральск, Троицк, Снежинск, Сим и Юрюзань, но всего один стал победителем.

О гранте на заседании правительства региона под председательством Алексея Текслера доложил исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шаль.

Всего по итогам конкурса гранты распределены между 46 регионами. Деньги позволят воплотить в жизнь 80 проектов. Размер премии — от 40 до 85 млн руб. Итоги подведут 31 мая на площадке ежегодного Архитектурного форума «Зодчество VRN» в Воронеже.

Алексей Текслер уверен: участников Всероссийского конкурса от Южного Урала должно быть больше: регион обладает знаниями, умениями и достойными проектами, которые могут составить конкуренцию другим регионам. Он поддержал практику поощрения из областного бюджета городов-участников конкурса, которые не стали победителями

— Это будет стимулом для подготовки качественных проектов благоустройства и активного участия в конкурсе для всех малых городов Челябинской области, — отметил Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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