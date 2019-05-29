Рейс в Анталью из Челябинска задержали из-за неисправности борта

СЕГОДНЯ 07:11 2019-05-29T07:11:06+03:00

Рейс в Анталью из Челябинска задерживают более чем на 10 часов. Фото: Иван ВИСЛОВ

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Глубокой ночью 29 мая из Челябинска должен был вылететь рейс на турецкий курорт Анталья. Все места на самолет проданы. Однако вылет пришлось существенно отложить из-за неисправности борта. Номер рейса WZ 4009. Время вылета по расписанию 02.20, однако авиакомпания рассчитывает, что самолет отправиться только в 13.00.

Спустя четыре часа туристов покормили, а затем отвезли в гостиницу. Сейчас авиатехники устраняют неисправности «Аэробуса». Если ремонт затянется, то у туристов будет возможность обратиться в авиакомпанию с требованием о компенсации за потерянный день отдыха.

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ИСТОЧНИК KP.RU