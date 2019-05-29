2019-05-29T08:45:29+03:00
Общество

В Челябинске на день отключат телевидение

Причиной стала профилактика вещательного оборудования
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске на день отключают телевещание. Фото: Олег АдамовичВ Челябинске на день отключают телевещание. Фото: Олег Адамович
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29 мая в Челябинске проведут масштабные профилактические работы телевещания. Это бывает раз в год. ТВ, подключенные к обычным антеннам, не будут показывать с 9.00 до 19.00.

— В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования, — сообщает пресс-служба Российской телевизионной и радиовещательной сети.

Отметим, что последние месяцы в Челябинске итак часто наблюдаются перебои с теле- и радиовещаниеями. Вышку, которая установлена в горсаду Пушкина, ремонтируют к саммитам ШОС и БРИКС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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