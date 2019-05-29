Где в Челябинской области чаще всего встречаются женихи-алиментщики

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-29T14:36:30+03:00

Не всегда папа рядом, но и деньгами помогают не все. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судебные приставы подсчитали, в каких городах и районах больше всего должников

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Города и районы, где живет больше всего отцов-алиментщиков, назвали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Приставы составили своеобразный ТОП по числу должников.

— Лидерами по абсолютному количеству должников являются крупные города региона. Однако, если соотнести число исполнительных производств и численности населения, получается совсем другая картина, — замечают в пресс-службе судебных приставов.

Самый высокий процент алиментщиков:

— в Аргаяшском районе (один должник на 66 человек населения);

— в Ашинском районе (один должник на 70 человек);

— в Верхнем Уфалее (один должник на 78 человек).

А вот в Челябинске, например, один должник приходится на 185 жителей города-миллионника.

Девушки живо обсуждают рейтинг судебных приставов в соцсетях. Мол, присматривайтесь внимательнее к парню при знакомстве. Вдруг после свадьбы он окажется злостным неплательщиком алиментов, который скрывает ребенка от первого брака.

Самые надежные мужчины живут в Южноуральске, Троицком и Уйском районах — здесь алиментщиков меньше всего.

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ИСТОЧНИК KP.RU