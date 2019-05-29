Где в Челябинской области чаще всего встречаются женихи-алиментщики
Города и районы, где живет больше всего отцов-алиментщиков, назвали в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области. Приставы составили своеобразный ТОП по числу должников.
— Лидерами по абсолютному количеству должников являются крупные города региона. Однако, если соотнести число исполнительных производств и численности населения, получается совсем другая картина, — замечают в пресс-службе судебных приставов.
Самый высокий процент алиментщиков:
— в Аргаяшском районе (один должник на 66 человек населения);
— в Ашинском районе (один должник на 70 человек);
— в Верхнем Уфалее (один должник на 78 человек).
А вот в Челябинске, например, один должник приходится на 185 жителей города-миллионника.
Девушки живо обсуждают рейтинг судебных приставов в соцсетях. Мол, присматривайтесь внимательнее к парню при знакомстве. Вдруг после свадьбы он окажется злостным неплательщиком алиментов, который скрывает ребенка от первого брака.
Самые надежные мужчины живут в Южноуральске, Троицком и Уйском районах — здесь алиментщиков меньше всего.
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ИСТОЧНИК KP.RU