Концерт Макса Коржа в Челябинске 31 мая 2019: мэрия обеспокоена безопасностью детей
В пятницу в городе пройдет масштабный концерт Макса Коржа. Подростки ждут это день с нетерпением, а взрослые — с настороженностью. На Центральном стадионе соберутся тысячи школьников, концерт Макса Коржа в Челябинске 31 мая 2019 года будет идти допоздна. Как ребята будут добираться домой после выступления, транспорт ходить уже не будет, к тому же рядом лес.
— Лето, вечер, сосновый бор и тысячи, тысячи школьников... Проводите детей. Встретьте детей. А еще лучше сходите на концерт вместе с ними. На всякий случай, — посоветовал в соцсетях глава пресс-службы администрации города Владимир Сафонов.
За порядком на концерте будут следить силовики.
— На входе будет организован досмотр, чтобы никто не пронес на стадион запрещенные предметы, файеры и алкоголь. Тех, кто будет нарушать порядок, доставят в отдел полиции и привлекут к уголовной или административной ответственности, — рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Полицейские напоминают, возраст привлечения к уголовной ответственности наступает с 16 лет, по некоторым преступлениям — с 14 лет.
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