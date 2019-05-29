Власти Челябинска разрешили построить в городе торговый центр с аквапарком

СЕГОДНЯ 14:41 2019-05-29T14:41:21+03:00

Горожане давно мечтают о большом парке водных аттракционов в Челябинске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Объект планируют возвести на перекрестке Братьев Каширина и Чичерина

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На перекрестке улиц Братьев Кашириных и Чичерина все же появится торговый центр с аквапарком. Разрешение на строительство подписал глава Челябинска Владимир Елистратов, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Разрешение выдали после того, как арендатор участка обратилась в суд. Изначально участок планировался под жилую застройку, а также объекты спортивного назначения. Чтобы добиться положительного заключения, пришлось внести изменения в проектные документы.

Новый трехэтажный торговый комплекс будет многофункциональным. Помимо торговых площадей, в нем планируют создать большую спортивную зону. Речь идет об отдельном крыле, где среди прочего обещают открыть аквапарк.

Сейчас на месте будущей стройки - пустырь.

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