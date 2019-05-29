2019-05-29T14:57:20+03:00
Общество

Водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку в Челябинской области

Мужчину уже задержали и собираются взять под стражу
Лидия ПЕСКОВА
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Водитель уже имеет судимость за аналогичное преступление.Водитель уже имеет судимость за аналогичное преступление.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Новостные ленты Челябинской области давно пестрят сообщениями об авариях с участием машин «Яндекс.Такси». На этой неделе водитель популярного сервиса пошел на более тяжкое преступление — изнасиловал пассажирку, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Инцидент произошел в понедельник, 27 мая. Водитель, которому 39 лет, вывез 29-летнюю женщину на безлюдную дорогу неподалеку от поселка Таловка и склонил к интимным отношениям. Добравшись до дома, женщина позвонила в полицию.

Водитель уже задержан, его собираются взять под стражу. По данным правоохранительных органов, он уже был судим за аналогичное преступление.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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