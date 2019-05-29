Высокопоставленного следователя из Челябинска отправили в колонию на восемь лет

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-29T15:20:43+03:00

За три миллиона рублей следователь предлагал закрыть дело на директора местного «Ростелекома». Фото: Александр Подгорчук

Он предложил обвиняемому закрыть дело за три миллиона рублей

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29 мая Центральный райсуд вынес приговор экс-следователю СУ СКР по Челябинской области Александру Козлова. Его признали виновным в покушение на получение взятки в особо крупном размере. Ранее он работал во втором отделе по расследованию особо важных дел.

В суде сторона обвинение доказала, что два года назад Козлов вел дело бывшего директора челябинского филиала «Ростелеком». Он обвинялся в коррупции. Следователь предложил за мзду в три миллиона рублей закрыть дело.

— Суд приговорил виновного к восьми годам исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU