Высокопоставленного следователя из Челябинска отправили в колонию на восемь лет
29 мая Центральный райсуд вынес приговор экс-следователю СУ СКР по Челябинской области Александру Козлова. Его признали виновным в покушение на получение взятки в особо крупном размере. Ранее он работал во втором отделе по расследованию особо важных дел.
В суде сторона обвинение доказала, что два года назад Козлов вел дело бывшего директора челябинского филиала «Ростелеком». Он обвинялся в коррупции. Следователь предложил за мзду в три миллиона рублей закрыть дело.
— Суд приговорил виновного к восьми годам исправительной колонии строгого режима, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU