2019-05-29T15:34:12+03:00
Общество

В Челябинской области пациентов перевозят воздушные реанимации

Глава региона Алексей Текслер познакомился с работой вертолетов санавиации
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер познакомился с работой вертолета санавиации.Алексей Текслер познакомился с работой вертолета санавиации.Фото: Инна КУМЕЙКО
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С середины мая нынешнего года в Челябинской области работает два медицинских вертолета «Ансат», которые собирают в Татарстане. Тяжелых больных транспортируют в Челябинскую областную клиническую больницу, если на месте медики помочь не могут.

Как правило, это пациенты с инсультами, инфарктами, тяжелыми травмами, полученными в ДТП. Вертолеты работают в регионе с 16 мая. За это время совершено 12 вылетов. Эксперты полагают, что потребность в год — до 500 вылетов.

Глава региона Алексей Текслер говорит, что все расходы областной бюджет компенсирует. Главное — жизнь и здоровье людей.

В среду, 29 мая, в ЧОКБ доставили пациентку из Троицка. По земле, каретой «скорой помощи», больную бы везли не меньше двух часов. По воздуху — 40 минут. Скорость вертолета — 200 км/ч.

Алексей Текслер познакомился с работой медицинской винтокрылой машины.

— Очень важно, что мы сумели добиться, чтобы наша область вошла в федеральную программу санавиации. Ранее считалось, что особой потребности у нас нет, но мы смогли доказать обратное. Из федерального бюджета на программу в ближайшие годы будет выделено около 300 млн рублей. Будет определенное софинансирование из областного бюджета. Но главное, у нас есть техника, которая уже решает важные задачи помощи людям. Я оцениваю эту работу как крайне необходимую для нашей области, — сказал глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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