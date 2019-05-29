Алексей Текслер много летал вертолетами

СЕГОДНЯ 16:08 2019-05-29T16:08:06+03:00

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Челябинская область вступила в федеральную программу санитарной авиации. С 16 мая экстренные вылеты осуществляют два вертолета с экипажами врачей Центра медицины катастроф на борту. Власти региона полагают, что вылетов для транспортировки экстренных больных в клиники самого сложного, третьего, уровня может быть до 500 в год. Программа финансируется из федерального и областного бюджетов. Вертолеты базируются в Челябинске и Магнитогорске. Внутри машины оснащены всем реанимационным оборудованием.

Глава Челябинской области Алексей Текслер познакомился с работой вертолета. И пилоты, и медики машину казанской сорки хвалили: проста в управлении, надежна. Алексей Текслер рассказал, что во время прежней работы в регионах Крайнего Севера он много летал вертолетами. Правда, других модификаций.

Позже в своем аккаунте сети Инстаграм Текслер написал: «В поездках по районам области часто жители подходили с вопросом о невозможности получения экстренной медицинской помощи.

У нас большая область, плечо эвакуации до госпитальных баз доходит до 450 километров! Принято решение возродить санитарную авиацию.

Когда счет идет на часы и минуты, доставлять больных будут вертолеты скорой помощи, оснащенные современным медоборудованием. Таких вертолетов два. Они будут базироваться в Челябинске и Магнитогорске, чтобы максимально охватить всю область. Всем здоровья!»

ИСТОЧНИК KP.RU