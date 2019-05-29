2019-05-29T16:08:06+03:00
Общество

Алексей Текслер много летал вертолетами

Глава Челябинской области познакомился с работой медицинской винтокрылой машины и рассказал о своем опыте полетов
Ольга АНТОНОВА
Поделиться:
Алексей Текслер познакомился с работой вертолета санавиации. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер познакомился с работой вертолета санавиации. Фото: gubernator74.ru
Изменить размер текста:

Челябинская область вступила в федеральную программу санитарной авиации. С 16 мая экстренные вылеты осуществляют два вертолета с экипажами врачей Центра медицины катастроф на борту. Власти региона полагают, что вылетов для транспортировки экстренных больных в клиники самого сложного, третьего, уровня может быть до 500 в год. Программа финансируется из федерального и областного бюджетов. Вертолеты базируются в Челябинске и Магнитогорске. Внутри машины оснащены всем реанимационным оборудованием.

Глава Челябинской области Алексей Текслер познакомился с работой вертолета. И пилоты, и медики машину казанской сорки хвалили: проста в управлении, надежна. Алексей Текслер рассказал, что во время прежней работы в регионах Крайнего Севера он много летал вертолетами. Правда, других модификаций.

Позже в своем аккаунте сети Инстаграм Текслер написал: «В поездках по районам области часто жители подходили с вопросом о невозможности получения экстренной медицинской помощи.

У нас большая область, плечо эвакуации до госпитальных баз доходит до 450 километров! Принято решение возродить санитарную авиацию.

Когда счет идет на часы и минуты, доставлять больных будут вертолеты скорой помощи, оснащенные современным медоборудованием. Таких вертолетов два. Они будут базироваться в Челябинске и Магнитогорске, чтобы максимально охватить всю область. Всем здоровья!»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Челябинской области есть медицинский вуз, а докторов не хватает
В Челябинской области пациентов перевозят воздушные реанимации
Высокопоставленного следователя из Челябинска отправили в колонию на восемь лет
Жителей Челябинска ждут на бесплатные консультации врачей в городских парках
Водитель «Яндекс.Такси» изнасиловал пассажирку в Челябинской области
Власти Челябинска разрешили построить в городе торговый центр с аквапарком
Концерт Макса Коржа в Челябинске 31 мая 2019: мэрия обеспокоена безопасностью детей
Где в Челябинской области чаще всего встречаются женихи-алиментщики
В последний путь парнишку-героя из Копейска проводят с воинскими почестями
В Челябинске на день отключат телевидение
Рейс в Анталью из Челябинска задержали из-за неисправности борта
Власти Челябинской области определились с площадями сноса ветхо-авариного жилья и новостройками
Подростки штурмуют товарные поезда в Челябинской области
Южный Урал получит грант из федерального бюджета на комфорт
Алексей Текслер потребовал оперативно закупить городам и районам контейнеры для отходов
Странное свечение в небе над Челябинской областью попало на видео
В Челябинской области увеличили региональный стандарт субсидии на оплату услуг ЖКХ
На остановках Магнитогорска старики ждут транспорт, сидя на земле
Весь Челябинск поделят на зоны ответственности, чтобы поддерживать чистоту в городе
СК предъявил обвинение в насилии над дочерью бизнесмену из Челябинской области
Игровой автомат со связанными игрушками разводит на деньги детей Челябинской области
На Южном Урале пациенту с травмой ноги предложили доползти до неотложки на четвереньках