В Челябинской области есть медицинский вуз, а докторов не хватает
В среду, 29 мая, Алексей Текслер познакомился с работой вертолета санитарной. Челябинская область вошла в госпрограмму, и теперь, на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов, на Южном Урале работают два вертолета, оснащенных медицинскими модулями. Машины оперативно доставляют тяжелых пациентов в больницы самого высокого уровня медицинской помощи.
— Очень важно, что мы сумели добиться, чтобы наша область вошла в федеральную программу санавиации. Ранее считалось, что особой потребности у региона нет, но мы смогли доказать, что это нам необходимо, — сказал Алексей Текслер.
А что насчет развития наземной медицинской помощи в Челябинской области?
— В регионе развита медицинская помощь в крупных клиниках так называемого третьего уровня. Есть проблема с первичными учреждениями. Обратить внимание нужно на организацию работы службы «скорой помощи», — поделился глава региона.
Но самая важная задача — вернуть медиков в государственную систему. Кадры — вот вопрос!
— Есть в Челябинской области базовый медицинский университет. И есть нехватка врачей, среднего персонала. По статистике прошлого года, только 17% ребят-выпускников пошли работать по специальности. Что, конечно, никуда не годится. Это одна из основных задач, которая стоит перед медициной Челябинской области, — говорит глава региона.
ИСТОЧНИК KP.RU