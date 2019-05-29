2019-05-29T16:21:33+03:00
Общество

В Челябинской области есть медицинский вуз, а докторов не хватает

Глава региона Алексей Текслер обозначил важную проблему возвращения врачей в государственную медицину
Ольга АНТОНОВА
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Главная задача - вернуть врачей, в том числе, выпускников медицинского института, в государственные клиники.Главная задача - вернуть врачей, в том числе, выпускников медицинского института, в государственные клиники.Фото: Евгений ГАВРИЛОВ
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В среду, 29 мая, Алексей Текслер познакомился с работой вертолета санитарной. Челябинская область вошла в госпрограмму, и теперь, на условиях софинансирования из федерального и областного бюджетов, на Южном Урале работают два вертолета, оснащенных медицинскими модулями. Машины оперативно доставляют тяжелых пациентов в больницы самого высокого уровня медицинской помощи.

— Очень важно, что мы сумели добиться, чтобы наша область вошла в федеральную программу санавиации. Ранее считалось, что особой потребности у региона нет, но мы смогли доказать, что это нам необходимо, — сказал Алексей Текслер.

А что насчет развития наземной медицинской помощи в Челябинской области?

— В регионе развита медицинская помощь в крупных клиниках так называемого третьего уровня. Есть проблема с первичными учреждениями. Обратить внимание нужно на организацию работы службы «скорой помощи», — поделился глава региона.

Но самая важная задача — вернуть медиков в государственную систему. Кадры — вот вопрос!

— Есть в Челябинской области базовый медицинский университет. И есть нехватка врачей, среднего персонала. По статистике прошлого года, только 17% ребят-выпускников пошли работать по специальности. Что, конечно, никуда не годится. Это одна из основных задач, которая стоит перед медициной Челябинской области, — говорит глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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