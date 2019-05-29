2019-05-29T19:39:32+03:00
Происшествия

В Магнитогорске задержали парня, который убил свою 17-летнюю девушку

Ему грозит до 15 лет колонии
Андрей АБРАМОВ
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К 21 году парень успел получить судимость за повторное вождение в нетрезвом виде.К 21 году парень успел получить судимость за повторное вождение в нетрезвом виде.Фото: СОЦСЕТИ
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29 мая в Магнитогорске задержали 21-летнего парня. Он проходит подозреваемым по делу об убийстве 17-летней подруги. Студентку колледжа нашли мертвой в подъезде. Смертельные травмы ей нанесли ножом.

Девушку похоронили в среду утром. В это же время был задержан ее молодой человек.

— По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали неработающего, ранее судимого магнитогорца. Он скрывался у знакомых. Возбуждено уголовное дело за убийство. Статья предусматривает до 15 лет колонии. Сейчас парень в изоляторе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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