В Магнитогорске задержали парня, который убил свою 17-летнюю девушку
29 мая в Магнитогорске задержали 21-летнего парня. Он проходит подозреваемым по делу об убийстве 17-летней подруги. Студентку колледжа нашли мертвой в подъезде. Смертельные травмы ей нанесли ножом.
Девушку похоронили в среду утром. В это же время был задержан ее молодой человек.
— По подозрению в совершении тяжкого преступления задержали неработающего, ранее судимого магнитогорца. Он скрывался у знакомых. Возбуждено уголовное дело за убийство. Статья предусматривает до 15 лет колонии. Сейчас парень в изоляторе, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU