ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: с экзамена по математике удалили трех школьников с телефонами

СЕГОДНЯ 20:42 2019-05-29T20:42:36+03:00

Дорога в вузы для них закрыта ровно на год

Изменить размер текста: A A

В среду, 29 мая, выпускники южноуральских школ сдавали экзамены по математике. Этот предмет является обязательным для получения аттестата. Для троих ребят ЕГЭ закончился раньше времени — выпускников удалили с экзамена за попытку списать ответы, сообщает пресс-служба министерства образования Челябинской области.

— Во всех аудиториях, где проводился экзамен, велось видеонаблюдение. Благодаря работе наблюдателей сегодня были удалены три участника ЕГЭ. Они попытались воспользоваться справочными материалами и мобильными телефонами. Результаты по математике для них аннулированы. Выпускникам будет предоставлена возможность повторно сдать экзамен по базовой математике в сентябре, чтобы они смогли получить аттестат, — рассказали в пресс-службе минобра.

Напоминаем, что во время экзамена запрещено иметь шпаргалки, справочные материалы и любые средства связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуру. Если экзамен не обязательный, как русский и математика, нарушители смогут сдавать ЕГЭ повторно не раньше, чем через год. Русский и математику можно пересдать осенью. Поступить в вузы без них, увы, не удастся.

Днем раньше, во вторинк, 28 мая, девятиклассника удалили с экзамена по русскому языку за шпаргалку.

НА ЗАМЕТКУ

На время государственной итоговой аттестации в Челябинской области действует «горячая линия». По всем вопросам организации и проведения ГИА можно обращаться по телефону +7 (351) 263-25-17.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик: 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта: kpravda@ya.ru

SMS: 8-902-616-06-06

Тел.: (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU