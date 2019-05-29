Сабантуй-2019 в Челябинской области: когда и где пройдет праздник

СЕГОДНЯ 21:14 2019-05-29T21:17:35+03:00

Только в Челябинске сабантуй отгуляют три раза, а Областной сабантуй пройдет в Троицке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Комсомолка» узнала расписание праздника сабантуй-2019 в Челябинской области и где пройдут завершающие областные гуляния

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Обнародован график проведения праздника сабантуй-2019 в Челябинской области. Праздник окончания весенних полевых работ прокатится по всему региону, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».

Только в Челябинске его будут отмечать три раза:

— 1 июня в городском саду Пушкина пройдет Детский сабантуй;

— 23 июня в Металлургическом районе, в парке имени Тищенко;

— 30 июня в Тракторазаводском районе, в «Саду Победы».

В Челябинской области погулять можно будет:

— 8 июня в Кунашакском районе, на берегу озера Чебакуль, а также в Минтьяре;

— 9 июня опять в Миньяре, а также в парке культуры и отдыха Миасса;

— 12 июня в детском парке Нязепетровска;

— 15 июня в деревне Норкина Аргаяшского района; на стадионе «Никельщик» в Верхнем Уфалее; в Чебаркульском районе; в селе Фершапенуаз; у Вечного огня в Магнитогорске; в городском сквере Еманжелинска; в поселке Красная горка города Златоуст; в селе Редутово Чесменского района и в Сатке;

— 22 июня в селе Арасланово Нязепетровского района;

— 23 июня в селе Аптряково Нязепетровского района;

— 29 июня в поселке Бишкиль под Чебаркулем;

— 30 июня в селе Иткуль под Верхним Уфалеем.

Областной сабантуй пройдет 6 июля в городе Троицке. Праздник начнется уже в 11-12 часов утра.

Уточнить информацию по проведению сабантуя можно по телефону 8 (351) 225-19-70.

ИСТОЧНИК KP.RU