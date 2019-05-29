Сабантуй-2019 в Челябинской области: когда и где пройдет праздник
Обнародован график проведения праздника сабантуй-2019 в Челябинской области. Праздник окончания весенних полевых работ прокатится по всему региону, сообщает корреспондент газеты «Комсомольская правда» — Челябинск».
Только в Челябинске его будут отмечать три раза:
— 1 июня в городском саду Пушкина пройдет Детский сабантуй;
— 23 июня в Металлургическом районе, в парке имени Тищенко;
— 30 июня в Тракторазаводском районе, в «Саду Победы».
В Челябинской области погулять можно будет:
— 8 июня в Кунашакском районе, на берегу озера Чебакуль, а также в Минтьяре;
— 9 июня опять в Миньяре, а также в парке культуры и отдыха Миасса;
— 12 июня в детском парке Нязепетровска;
— 15 июня в деревне Норкина Аргаяшского района; на стадионе «Никельщик» в Верхнем Уфалее; в Чебаркульском районе; в селе Фершапенуаз; у Вечного огня в Магнитогорске; в городском сквере Еманжелинска; в поселке Красная горка города Златоуст; в селе Редутово Чесменского района и в Сатке;
— 22 июня в селе Арасланово Нязепетровского района;
— 23 июня в селе Аптряково Нязепетровского района;
— 29 июня в поселке Бишкиль под Чебаркулем;
— 30 июня в селе Иткуль под Верхним Уфалеем.
Областной сабантуй пройдет 6 июля в городе Троицке. Праздник начнется уже в 11-12 часов утра.
Уточнить информацию по проведению сабантуя можно по телефону 8 (351) 225-19-70.
ИСТОЧНИК KP.RU