2019-05-30T04:56:51+03:00
Общество

Абсолютно голый мужчина купался с девятилетней девочкой в реке Челябинской области

Очевидцы вызвали полицию
Ирина КАРЕЛИНА
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Очевидцы утверждают, что мужчина плавал голым рядом с девочкой. Фото: vk.com/chp_dtpОчевидцы утверждают, что мужчина плавал голым рядом с девочкой. Фото: vk.com/chp_dtp
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Жители Челябинской области 27 мая стали свидетелями неприятной картины с голым мужчиной и ребенком. Об увиденном они рассказали в соцсети.

— В районе военного городка были свидетелями страшной картины… В безлюдном месте на реке плескался абсолютно голый молодой человек, и рядом с ним находилась девочка (как потом выяснилось, ей 9 лет).

Он спокойно расхаживал перед ней и демонстрировал свое «достоинство», а она с интересом рассматривала… Когда мы подошли к ним, молодой человек успел надеть трусы. Вызвали полицию. Этот молодой человек успел вырваться и убежать. Надеюсь, эта история закончится благополучно: с девочкой проведут работу специалисты, родители будут более бдительны, а молодого человека накажут по закону. Впечатление после увиденной картины жуткое. Очевидно,что молодой человек болен. Самое страшное, что девочка не показалась напуганной. Сложилось впечатление, что такие «купания» проходили не впервые, — написала жительница Златоуста.

Подписчики группы «ЧП ДТП Златоуст Челябинск» узнали пару на фото.

— Часто их вижу вместе. Сложилось впечатление, что они брат и сестра. Бегают часто мимо меня, играют игрушками. Парень явно болен, — написала Ольга Гарифьянова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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