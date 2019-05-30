2019-05-30T05:21:42+03:00
Общество

«Шла по шоссе и плакала». На трассе в Челябинской области обнаружили ребенка

Родные девочки узнали об этом из соцсетей
Ирина КАРЕЛИНА
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Девочка шла по шоссе совершенно одна. Фото: vk.com/magnitkacityДевочка шла по шоссе совершенно одна. Фото: vk.com/magnitkacity
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Жительница Магнитогорска Анна Евстафьева ехала по шоссе и увидела девочку лет восьми, которая шла совершенно одна. Женщина остановилась и спросила у ребенка, нужна ли помощь, но та отказалась с ней разговаривать. Тогда женщина сфотографировала ребенка и выложила в соцсети.

— По западному шоссе от поселка Соты в сторону Звездного идет девочка, плачет. Сначала была замечена у въезда в Соты, через 30 минут уже шла на перекрестке Западного и объездной, — рассказала она в группе «Черное&Белое Магнитогорск».

Как оказалось, не зря.

— Мама девочки рядом со мной! Где сейчас ребенок? Задержите ее, пожалуйста. Скажите, что дедушка за ней едет! — написала в комментариях под постом Елена Круглякова.

Как оказалось, девочка находилась в саду с бабушкой и дедушкой. На что-то обиделась и незаметно от них ушла домой. Все закончилось хорошо: родные нашли ребенка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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