2019-05-30T05:40:38+03:00
Общество

«Через полгода снова ставить»: жители Челябинской области все еще не выбросили новогодние елки

Фото своих «зеленых красавиц» они выложили в соцсети
Ирина КАРЕЛИНА
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Житель Копейска все еще не избавился от новогодней елочки. Фото: Вадим Теплов.Житель Копейска все еще не избавился от новогодней елочки. Фото: Вадим Теплов.
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В группе «Подслушано Копейск» опубликовали снимок елки возле мусорных баков. Автор поста утверждает, что его сосед только 28 мая избавился от новогоднего дерева.

Подписчики группы удивились стойкости копейчанина. Однако, это не рекорд.

— У меня на балконе елка стоит, вся пожелтела, но выбрасывать пока не намерен! Подожду осени, — написал горожанин Вадим Теплов и выложил фото своей новогодней «красавицы».

— У моего сына тоже еще стоит елочка, — прокомментировала пользовательница соцсети с ником Баба Яга.

— Не сдавайтесь, как эти слабаки! Еще полгода, и ее снова можно будет ставить, — шутят в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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