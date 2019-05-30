«Через полгода снова ставить»: жители Челябинской области все еще не выбросили новогодние елки

СЕГОДНЯ 05:40 2019-05-30T05:40:38+03:00

Житель Копейска все еще не избавился от новогодней елочки. Фото: Вадим Теплов.

Фото своих «зеленых красавиц» они выложили в соцсети

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В группе «Подслушано Копейск» опубликовали снимок елки возле мусорных баков. Автор поста утверждает, что его сосед только 28 мая избавился от новогоднего дерева.

Подписчики группы удивились стойкости копейчанина. Однако, это не рекорд.

— У меня на балконе елка стоит, вся пожелтела, но выбрасывать пока не намерен! Подожду осени, — написал горожанин Вадим Теплов и выложил фото своей новогодней «красавицы».

— У моего сына тоже еще стоит елочка, — прокомментировала пользовательница соцсети с ником Баба Яга.

— Не сдавайтесь, как эти слабаки! Еще полгода, и ее снова можно будет ставить, — шутят в комментариях.

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ИСТОЧНИК KP.RU