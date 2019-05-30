В Челябинске таксист врезался в мотоцикл ДПС

СЕГОДНЯ 05:53 2019-05-30T05:58:53+03:00

Пострадавших нет. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»

По словам очевидцев, он сбил инспектора, который ехал на «зеленый»

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В центре Челябинска днем 29 мая столкнулись водитель такси и сотрудник мотовзвода ГИБДД. Авария произошла возле арбитражного суда на перекрестке проспекта Ленина и улицы Воровского.

— Uber ехал под запрещающий, у ГИБДД зеленый свет горел, — написал один из очевидцев в соцсетях.

Водители в ДТП не пострадали, а вот машину и мотоцикл придется восстанавливать — сильно помяты.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию об аварии. Сейчас проводится служебная проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU