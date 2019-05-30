2019-05-30T05:58:53+03:00
Происшествия

В Челябинске таксист врезался в мотоцикл ДПС

По словам очевидцев, он сбил инспектора, который ехал на «зеленый»
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Пострадавших нет. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»Пострадавших нет. Фото: группа во ВКонтакте «Подслушано в Такси/у таксистов Челябинска»
Изменить размер текста:

В центре Челябинска днем 29 мая столкнулись водитель такси и сотрудник мотовзвода ГИБДД. Авария произошла возле арбитражного суда на перекрестке проспекта Ленина и улицы Воровского.

— Uber ехал под запрещающий, у ГИБДД зеленый свет горел, — написал один из очевидцев в соцсетях.

Водители в ДТП не пострадали, а вот машину и мотоцикл придется восстанавливать — сильно помяты.

В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию об аварии. Сейчас проводится служебная проверка.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Южный Урал займется выращиванием бизнес-акселерацией
Челябинская область станет доброжелательной для предпринимателей
На реке в Магнитогорске продолжаются поиски утонувшего 15-летнего подростка
«Через полгода снова ставить»: жители Челябинской области все еще не выбросили новогодние елки
«Шла по шоссе и плакала». На трассе в Челябинской области обнаружили ребенка
Абсолютно голый мужчина купался с девятилетней девочкой в реке Челябинской области
Сабантуй-2019 в Челябинской области: когда и где пройдет праздник
ЕГЭ и ОГЭ 2019 в Челябинске: с экзамена по математике удалили трех школьников с телефонами
В Магнитогорске задержали парня, который убил свою 17-летнюю девушку
В Челябинской области есть медицинский вуз, а докторов не хватает
Алексей Текслер много летал вертолетами
В Челябинской области пациентов перевозят воздушные реанимации