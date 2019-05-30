В Челябинске таксист врезался в мотоцикл ДПС
В центре Челябинска днем 29 мая столкнулись водитель такси и сотрудник мотовзвода ГИБДД. Авария произошла возле арбитражного суда на перекрестке проспекта Ленина и улицы Воровского.
— Uber ехал под запрещающий, у ГИБДД зеленый свет горел, — написал один из очевидцев в соцсетях.
Водители в ДТП не пострадали, а вот машину и мотоцикл придется восстанавливать — сильно помяты.
В ГУ МВД по Челябинской области подтвердили информацию об аварии. Сейчас проводится служебная проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU