На реке в Магнитогорске продолжаются поиски утонувшего 15-летнего подростка

СЕГОДНЯ 06:38 2019-05-30T06:45:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Спасатели, полиция и волонтеры обследуют дно, а также берег реки Урал в Магнитогорске. Здесь 28 мая утонул 15-летний юноша. Он отдыхал с друзьями. Вместе с девушкой решили сплавать от одного берега к другому. Когда возвращались обратно, девушка доплыла, а у парень нет.

— Прочесали береговую линию водоема, водолазы совершили шесть погружений, обследована площадь в 8000 кв. м. На месте происшествия задействована межведомственная группировка в составе 23 человек, четырех единиц техники и трех лодок. Поиски подростка не прекращаются, — рассказали корреспонденту газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

В ведомстве уточнили, что компания купалась в запрещенном месте. Сотрудники МЧС напоминают, купаться нужно только в оборудованных местах!

Сейчас следователи проводят проверку.

Это уже второй несчастный случай на воде с ребенком. В Копейске 24 мая погиб 13-летний Дима Новоселов. Он утонул в карьере, спасая друзей. Мальчика похоронили на Копейском кладбище рядом с Аллеей Героев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Автоответчик 700-09-67 (добавочный 11-00)

Почта kpravda@ya.ru

SMS 8-902-616-06-06

Тел. (351)265-80-66.

ИСТОЧНИК KP.RU