2019-05-30T06:47:13+03:00
Общество

Челябинская область станет доброжелательной для предпринимателей

Глава региона Алексей Текслер встретился с представителями малого и среднего бизнеса
Ольга АНТОНОВА
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Алексей Текслер и руководитель МФЦ "Территория бизнеса" Артур Юсупов. Фото: gubernator74.ruАлексей Текслер и руководитель МФЦ "Территория бизнеса" Артур Юсупов. Фото: gubernator74.ru
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На челябинской площадке МФЦ для предпринимателей «Территория бизнеса» глава региона Алексей Текслер встретился с представителями бизнес-сообщества — малого и среднего. МФЦ появился два года назад. Его миссия- помочь жителям Челябинской области открыть свое дело.

За два года работы сотрудники МФЦ бизнеса оказали более 61 тысячи услуг. Было создано 2055 новых рабочих мест, сопровождено 236 проектов, сумма оказанной поддержки составила 3 миллиарда рублей для 366 компаний.

Алексей Текслер лично протестировал услуги МФЦ на примере предварительной записи на консультацию. Задал сотруднице много вопросов по существу и остался доволен. Заявил, что МФЦ для предпринимателей следует открыть во всех муниципалитетах Челябинской области.

Миссия власти — оказывать предпринимателям реальную помощь. Кроме того, регион должен стать доброжелательным: нужно создать такую атмосферу, чтобы человек не боялся открывать собственный бизнес. А пока количество малых и средних предприятий в регионе сокращается. Нужно проанализировать причины, препятствующие динамике.

— Нужно сократить существующие административные барьеры, возможно, есть инфраструктурные проблемы, сделать более доступным финансирование. Есть федеральные инструменты, есть областные — все это надо использовать. Жду от вас предложений. Давайте эту работу проводить вместе. Готов встречаться с руководством банков, продвигать интересы малого и среднего бизнеса, — сказал Алексей Текслер, обращаясь к предпринимателям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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