2019-05-30T07:25:06+03:00
Общество

В челябинском парке Гагарина будут продавать белые цветы и броши для сбора помощи детям-отказникам

Благотворительная акция пройдет 1 июня
Валентина ВАГАНОВА
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Цветы можно будет приобрести у православных волонтеров на аллеях парка. Фото: Челябинская епархия.Цветы можно будет приобрести у православных волонтеров на аллеях парка. Фото: Челябинская епархия.
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В День защиты детей Челябинская епархия проведет традиционную акцию «Белый цветок» в парке Гагарина. Волонтеры будут раздавать прохожим белые бумажные цветки и броши. Взамен каждый желающий сможет внести посильное пожертвование. Собранные деньги пойдут на помощь детям-отказникам, которые находятся в городских больницах №1, 7 и 8.

— Акции предшествовала длительная подготовка. В течение апреля и мая челябинские дети своими руками мастерили белые цветы и брошки из бумаги и ткани. Этим занимались как воспитанники приходских воскресных школ, так и ученики общеобразовательных учебных заведений. Теперь цветы и броши, изготовленные руками школьников, послужат благому делу, — рассказали в пресс-службе Челябинской епархии.

Акция пройдет 1 июня с 11 до 19 часов. Мероприятие будет сопровождаться концертом.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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