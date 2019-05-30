Эксперты назвали три безопасных способа купить квартиру от застройщика

СЕГОДНЯ 07:30 2019-05-30T07:30:19+03:00

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В России уже год работает единая информационная система жилищного строительства. В ней можно адресно проверить свой будущий дом и найти официальную информацию. Помимо этого, на рубеже перехода к проектному финансированию отрасли важно понимать, как правильно покупать жилье напрямую от застройщика. ЮУ КЖСИ (создано Правительством Челябинской области) приглашает челябинцев на консультации по приобретению нового жилья класса «стандарт» в 50 микрорайоне Паркового. Корпорация открыла продажу квартир с чистовой отделкой по цене от 952 000 тысяч рублей.

Сегодня ЮУ КЖСИ строит шесть новых домов в границах Краснопольского проспекта, улицы Александра Шмакова и лесного массива. Это новостройки типа «Таганай», «Серия 97 | Студия+КЖСИ» и монолитно-каркасные по индивидуальному проекту. Подъезды домов оборудуют пандусами для мам с колясками и инвалидов. Подняться на лифте можно будет с нулевого этажа. Микрорайон особо привлекателен для молодых семей, поскольку в шаговой доступности уже работают детский сад и поликлиника, вскоре откроется новая школа на 1500 учеников. В чистовую отделку квартир входят обои, линолеум, сантехника, счетчики, межкомнатные и входная дверь, евроокна с детским замками.

Приобрести новую квартиру с отделкой от застройщика по договору долевого участия можно тремя способами. Во-первых — 100% оплата, в рамках которой ЮУ КЖСИ предоставляет скидку 1%*. Во-вторых — ипотека в режиме одного окна — заявку на рассмотрение кредита в ведущих банках можно подать через сайт корпорации. В-третьих — жилищные сертификаты и материнский капитал. Эксперты ЮУ КЖСИ готовы проконсультировать о наличии квартир и выгодных программах кредитования.

Сайт микрорайона: парки174.рф

Консультации по способам приобретения: +7 (351) 245-60-60

Застройщик — АО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и ипотеки».

Проектные декларации на сайте www.ipoteka-74.ru

* — акция, имеет ограничения. Подробности уточняйте у менеджеров.

ИСТОЧНИК KP.RU