В Магнитогорске школьник утонул после сдачи первого госэкзамена
В городе металлургов тритий день идут поиски утонувшего подростка. Трагедия произошла 28 мая.
Девятиклассники из школы №38 сдали ОГЭ по математике и счастливые отправились отдыхать на берег Урала. Купались школьники в запрещенном месте — в районе Центрального перехода.
Один из ребят похвастался, что переплывет реку с одного берега на другой. В одну сторону сил у него хватило. Однако на обратном пути, 16-летний мальчик пошел ко дну, не успев позвать на помощь.
По факту гибели девятиклассника следственный комитет возбудил уголовное дело.
На месте трагедии третий день работают водолазы.
— На дно реки совершено 6 погружений, обследована площадь в 8 тысяч квадратных метров , а также береговая линия водоема. Тело ребенка не обнаружено, — сообщили в магнитогорском отряде Поисково-спасательной службы по Челябинской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU