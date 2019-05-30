2019-05-30T13:21:26+03:00
Происшествия

В Магнитогорске школьник утонул после сдачи первого госэкзамена

Он решил переплыть Урал с одного берега на другой
Ульяна ШЕВЧЕНКО
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Поиски подростка продолжаются третий деньПоиски подростка продолжаются третий деньФото: Ульяна ШЕВЧЕНКО
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В городе металлургов тритий день идут поиски утонувшего подростка. Трагедия произошла 28 мая.

Девятиклассники из школы №38 сдали ОГЭ по математике и счастливые отправились отдыхать на берег Урала. Купались школьники в запрещенном месте — в районе Центрального перехода.

Один из ребят похвастался, что переплывет реку с одного берега на другой. В одну сторону сил у него хватило. Однако на обратном пути, 16-летний мальчик пошел ко дну, не успев позвать на помощь.

По факту гибели девятиклассника следственный комитет возбудил уголовное дело.

На месте трагедии третий день работают водолазы.

— На дно реки совершено 6 погружений, обследована площадь в 8 тысяч квадратных метров , а также береговая линия водоема. Тело ребенка не обнаружено, — сообщили в магнитогорском отряде Поисково-спасательной службы по Челябинской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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