Килограммы сахарной ваты и научное шоу — 1 июня челябинцы отметят День защиты детей

СЕГОДНЯ 13:53 2019-05-30T15:09:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В эту субботу 1 июня в 12:00 в Белом хуторе пройдет большой праздник в честь Дня защиты детей. Маленьким челябинцам бесплатно покажут научное шоу и выступления фокусника, поздравят гостей герои популярного мультфильма. Подарок местной управляющей компании особенно оценят сладкоежки — на празднике раздадут несколько килограммов сахарной ваты. Территория Белого хутора охраняется — попасть на праздник можно только, записавшись на сайте микрорайона.

Белый хутор расположен в 20 минутах езды от ЮУрГУ через Шершневскую плотину. Добираться до него удобнее на личном автомобиле или на маршрутном такси №136 (идет через центр и северо-запад). С момента открытия в 2014 году микрорайон стал центром притяжения для сотен семей, которые ценят комфорт загородной жизни с развитой социальной инфраструктурой.

В Белом хуторе уже работает муниципальный офис врача общей практики, детский сад №51, супермаркет, кулинария, аптека, салон красоты, школа танцев и паспортный. Комфорт в хуторе дополняют красивые фасады новых домов и прогулочные зоны. Завершают ансамбль окрестные леса и поля, богатые ягодами и грибами. Сегодня застройщик ЮУ КЖСИ готовит документы для строительства современной школы на 1100 учеников. Новые квартиры в Белом хуторе продаются по цене от 27 000 рублей за квадратный метр.

Праздник, который пройдет в Белом хуторе 1 июня, соберет главных жителей микрорайона — детей. Для них организаторы откроют пункт обмена игрушками и пригласят аквагримеров, которые бесплатно сделают праздничный мэйк-ап. Изюминкой станет тематическая зона в форме виг-вама, в которой гости смогут сделать бесплатное семенное фото. Праздник организован Управляющей компанией ЮУ КЖСИ при поддержке партнеров: газета «Комсомольская правда-Челябинск», интернет-магазин детских товаров «Беби-комфорт», студия танцев и фитнеса «Бэла Вита», мастерская корпоративных подарков «Triumff presents», агентство недвижимости «Инвестор». Начало в 12:00.

Запись на праздник: белыйхутор.рф

Консультации по вопросам ипотеки и приобретения квартир: +7 (351) 245-60-60

Сообщество «ВКонтакте»

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU