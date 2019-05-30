На Южный Урал надвигаются грозы и сильный ветер

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-30T15:49:29+03:00

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Недолго погода баловала южноуральцев теплом и ясным небом. Завтра, 31 мая, в область придут дожди, грозы и сильный ветер — до 20 м/c. В некоторых районах ожидается град. По прогнозу челябинского гидрометцентра, такая погода простоит все выходные.

В МЧС призывают, по возможности, отказаться от поездок, вылазок на природу и переждать шторм дома. Не забудьте убрать вещи с балкона и закрыть окна. Если все-таки есть нужда выйти на улицу, обходите рекламные щиты, шаткие строения, избегайте деревьев и линий электропередач.

Следующая рабочая неделя начнется с небольших дождей. Температура днем будет до +24 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU