Челябинская область решит квартирный вопрос сельских учителей

СЕГОДНЯ 16:03 2019-05-30T16:03:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В обращении к депутатам Законодательного Собрания и общественности Южного Урала, прозвучавшем 30 мая, глава региона Алексей Текслер говорил и об образовании. Больше никакого строительства микрорайонов без обязательной инфраструктуры — садиков, школ, поликлиник. Больше внимания - сельским школам и педагогам: Текслер предлагает внедрять программу «Земский учитель», чтобы власть помогала решать педагогам на селе жилищный вопрос.

— О необходимости ее запуска со следующего года говорил президент Российской Федерации. Нужно уже сейчас подготовить всю необходимую нормативную базу на уровне области и муниципалитетов, взяв за основу позитивные практики схожих программ в здравоохранении, — дал поручение глава региона. В этом году Челябинск получит две новых школы, распахнут двери реконструированные школьные здания в Нязепетровске и Пласте.

Продолжится строительситво школы на 1,5 тыс мест в областном центре и на 1 тыс мест — в Магнитогорске. В этом году область откроет 2,5 тыс мест в 15 детских садах.

А за три года появится 29 садиков, или 6 тыс мест.

ИСТОЧНИК KP.RU