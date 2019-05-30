2019-05-30T16:03:50+03:00
Общество

Челябинская область решит квартирный вопрос сельских учителей

Алексей Текслер поручил ускорить подготовку специальной программы
Ольга АНТОНОВА
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Квартирный вопрос сельских педагогов решит специальная программа.Квартирный вопрос сельских педагогов решит специальная программа.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В обращении к депутатам Законодательного Собрания и общественности Южного Урала, прозвучавшем 30 мая, глава региона Алексей Текслер говорил и об образовании. Больше никакого строительства микрорайонов без обязательной инфраструктуры — садиков, школ, поликлиник. Больше внимания - сельским школам и педагогам: Текслер предлагает внедрять программу «Земский учитель», чтобы власть помогала решать педагогам на селе жилищный вопрос.

— О необходимости ее запуска со следующего года говорил президент Российской Федерации. Нужно уже сейчас подготовить всю необходимую нормативную базу на уровне области и муниципалитетов, взяв за основу позитивные практики схожих программ в здравоохранении, — дал поручение глава региона. В этом году Челябинск получит две новых школы, распахнут двери реконструированные школьные здания в Нязепетровске и Пласте.

Продолжится строительситво школы на 1,5 тыс мест в областном центре и на 1 тыс мест — в Магнитогорске. В этом году область откроет 2,5 тыс мест в 15 детских садах.

А за три года появится 29 садиков, или 6 тыс мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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