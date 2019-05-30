Алексей Текслер готовит обращение в Москву по достройке федеральной трассы М5

СЕГОДНЯ 16:09 2019-05-30T16:09:57+03:00

По мнению главы региона, в ближайшее время нужно заняться расширением участка дороги до границы со Свердловской областью

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О приоритете в дорожной политике говорил 30 мая в Законодательном Собрании глава региона Алексей Текслер. Обращаясь к депутатам и общественности он подчеркнул, что дороги в области не выдерживают критиким. Разветвленная сеть требует ремонта: в этом нуждается 2/3 дорог. И это несмотря на то, что «кубышка» для строительства и ремонта — дорожный фонд — сопоставим с суммами в других областях: 16,7 млрд руб в год.

— Половина дорог не соответствуют нормативным требованиям. Ни меня, ни жителей области не устраивает такая ситуация. Будем ее менять. Акцент сделан на ремонте и содержании существующих дорог, — сказал Текслер.

Вводится требование использования только новых материалов и технологий; усиливается контроль за качеством; вводится гарантия на жизненный цикл дороги.

— На федеральном уровне инициируем вопрос по расширению федеральной трассы М5 на границе со Свердловской областью. Это буквально «узкое место», которое нужно расшивать, — сообщил Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU